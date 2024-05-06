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Балахнин: не думаю, что возможный уход Песьякова из «Ростова» связан с его ошибками

Балахнин: не думаю, что возможный уход Песьякова из «Ростова» связан с его ошибками
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о голкипере жёлто-синих Сергее Песьякове. Напомним, ранее появилась информация, что российский вратарь решил не продлевать истекающий этим летом контракт с донским клубом.

«Я предполагаю, если Песьяков перейдёт в «Крылья Советов», то значит есть какая-то договорённость с тренерским штабом. Я не думаю, что возможный уход Песьякова из «Ростова» связан с его ошибками. Взять последнюю игру «Ростова» — там было тоже самое, но только без него. Это не зависит от Песьякова, это зависит от команды и тренера.

35 лет — это хороший возраст для вратаря. Сергей, естественно, держит себя в хороших спортивных рамках. Каждый случай уникален, но вратари обычно играют долго», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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