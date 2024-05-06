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Гранат: Тюкавину подошла бы Бундеслига — было бы круто, если он перешёл в «Боруссию» Д

Гранат: Тюкавину подошла бы Бундеслига — было бы круто, если он перешёл в «Боруссию» Д
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Бывший российский футболист Владимир Гранат высказался о потенциале нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Первыми, кто из российских футболистов уедет в Европу, наверное, являются Тюкавин и Глушенков. Это самые яркие российские футболисты в РПЛ. При должном отношении к делу и при доверии тренера Тюкавин, конечно, сможет заиграть в Европе. Мне кажется, что Тюкавину подошла бы Бундеслига и было бы круто, если бы он перешёл в «Боруссию» Дортмунд, где часто раскрываются форварды», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в матче 27-го тура с «Сочи» нападающий «Динамо» забил гол пяткой. Всего на счету Тюкавина 14 голов и девять результативных передач в нынешнем сезоне чемпионата страны.

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