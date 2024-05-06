Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дьяков: если Песьяков перейдёт в «Крылья Советов», то Ломаев уйдёт из клуба

Дьяков: если Песьяков перейдёт в «Крылья Советов», то Ломаев уйдёт из клуба
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался о голкипере жёлто-синих Сергее Песьякове.

«В российском футболе очень много вратарей хорошего качества, поэтому особых проблем у «Ростова» не будет после ухода Песьякова. Кого-то найдут. Сейчас в команде есть Медведев, возможно, будут свои молодые таланты. Да и из других клубов не будет проблемой найти вратаря для команды.

В «Крыльях» есть Ломаев, но раз ищут вратаря, то он куда-то переходит. Надо ждать какую-то информацию. Не думаю, что Песьяков хочет сидеть в «Крылья» на замене. Наверное, какие-то договорённости есть, поэтому Ломаев скорее всего покинет клуб», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Балахнин: не думаю, что возможный уход Песьякова из «Ростова» связан с его ошибками
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android