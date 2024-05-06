Дьяков: если Песьяков перейдёт в «Крылья Советов», то Ломаев уйдёт из клуба

Бывший защитник московского «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался о голкипере жёлто-синих Сергее Песьякове.

«В российском футболе очень много вратарей хорошего качества, поэтому особых проблем у «Ростова» не будет после ухода Песьякова. Кого-то найдут. Сейчас в команде есть Медведев, возможно, будут свои молодые таланты. Да и из других клубов не будет проблемой найти вратаря для команды.

В «Крыльях» есть Ломаев, но раз ищут вратаря, то он куда-то переходит. Надо ждать какую-то информацию. Не думаю, что Песьяков хочет сидеть в «Крылья» на замене. Наверное, какие-то договорённости есть, поэтому Ломаев скорее всего покинет клуб», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.