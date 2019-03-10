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О. Петров: матч был тяжёлым, но «Монако» — сильная команда, будущий чемпион

О. Петров: матч был тяжёлым, но «Монако» — сильная команда, будущий чемпион
Футбол / Франция

Вице-президент «Монако» Олег Петров прокомментировал результат матча 28-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (1:1). Напомним, Петров занял свою должность 22 февраля после отставки Вадима Васильева.

«Матч был тяжёлым, но «Монако» — очень хорошая, сильная команда, будущий чемпион», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Монако» набрал 27 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. Отрыв монегасков от зоны вылета составляет шесть очков. С таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

В следующем туре «Монако» предстоит на выезде сыграть с «Лиллем». Встреча состоится 15 марта на стадионе «Пьер-Моруа» в коммуне Вильнёв-д'Аск. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

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Внутри — видеоинтервью с нашим полузащитником, который был близок к голу в матче с «Бордо».
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