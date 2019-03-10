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Ходжаниязов договорился о контракте с БАТЭ

Ходжаниязов договорился о контракте с БАТЭ
Футбол / Прочие турниры

По информации «Чемпионата», российский защитник Джамалдин Ходжаниязов достиг договорённости с БАТЭ относительно контракта. Завтра, 11 марта, стороны должны подписать соглашение. Длительность договора составит два года.

Ранее Ходжаниязов расторг контракт с «Уралом» по взаимному согласию сторон. В нынешнем сезоне защитник провёл два матча.

Джамалдин является воспитанником футбольной академии имени Юрия Коноплёва из Тольятти. В 2012 году он перешёл в «Зенит» и в 17 лет дебютировал в чемпионате России, а также в квалификации Лиги чемпионов.

В 2014 году Ходжаниязов выступал на правах аренды за «Амкар». В августе 2015 года перешёл в датский клуб Суперлиги «Орхус», в составе которого за два сезона провёл 41 матч. Во второй половине прошлого сезона защитник выступал за «Динамо СПб».

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