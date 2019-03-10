Пенальти и гол Сориано — в видеообзоре матча «Болонья» — «Кальяри»

«Болонья» одержала победу в матче 27-го тура итальянской Серии А с «Кальяри». Встреча, проходившая на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Болонья» вышла вперёд на 34-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота гостей, 11-метровый точно исполнил полузащитник Эрик Пульгар. Итоговый счёт в середине второго тайма установил Роберто Сориано. Он отличился на 77-й минуте. Больше счёт в этой встрече уже не менялся.

«Болонья» набрала 21 очко и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (27) располагается на 14-м месте в таблице итальянской Серии А. В турнирной таблице уверенно лидирует «Ювентус», набравший 75 очков в 27 матчах итальянской Серии А.