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«Кальяри» уступил «Болонье» в гостевом матче Серии А

«Кальяри» уступил «Болонье» в гостевом матче Серии А
Футбол / Италия

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Кальяри». Встреча команд состоялась на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 34-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Кальяри», и его успешно реализовал чилийский полузащитник хозяев Эрик Пульгар. Преимущество «Болоньи» в счёте укрепил хавбек Роберто Сориано, забивший на 77-й минуте матча.

«Болонья» набрала 21 очко и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (27) располагается на 14-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 75 очков в 27 матчах чемпионата Италии.

Италия - Серия А. 27-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Болонья
Болонья
2 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 – Пульгар – 34 (пен), 2:0 – Сориано – 77
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