«Кальяри» уступил «Болонье» в гостевом матче Серии А

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Кальяри». Встреча команд состоялась на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 34-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Кальяри», и его успешно реализовал чилийский полузащитник хозяев Эрик Пульгар. Преимущество «Болоньи» в счёте укрепил хавбек Роберто Сориано, забивший на 77-й минуте матча.



«Болонья» набрала 21 очко и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (27) располагается на 14-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 75 очков в 27 матчах чемпионата Италии.