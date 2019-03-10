Айртон: победа в дерби важна, она придаст «Спартаку» уверенности

Защитник «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0).

«Моя первая победа в «Спартаке»? Я рад, что нам удалось выиграть в дерби. Это важный результат, который придаст нам уверенности. Теперь со свежей головой будем готовиться к «Зениту». Я в команде уже адаптировался, чувствую себя хорошо. Готов делать всё, чтобы и дальше радовать фанатов победами», — передаёт слова Айртона корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«Спартак», набрав 32 очка, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Динамо» (23) осталось на 10-м месте в таблице. В следующем туре «Спартак» на своём поле сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 17 марта. «Динамо» предстоит гостевая игра с «Оренбургом» (16 марта).