Грубая ошибка защитника — в видеообзоре матча Серии А «Сассуоло» — «Наполи»

В 27-м туре чемпионата Италии «Сассуоло» и «Наполи» разошлись миром со счётом 1:1. Встреча состоялась в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Читта-дель-Триколоре». Обслуживал матч арбитр Джанлука Манганьелло.

На 52-й минуте счёт открыл форвард хозяев Доменико Берарди, отправивший мяч в ворота «ножницами» ударом с близкого расстояния. Гости сумели уйти от поражения в концовке, Лоренцо Инсинье воспользовался ошибкой защитника и нанёс точный удар.

«Наполи», набрав 57 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Отставание неаполитанского клуба от лидирующего «Ювентуса» составляет 18 очков. «Сассуоло» (32) остался на 12-м месте.



В следующем туре «Наполи» на своём поле сыграет с «Удинезе». Встреча состоится 17 марта. «Сассуоло» предстоит выездная игра с «Сампдорией», которая пройдёт 16 марта.