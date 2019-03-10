Адиев: во время ВОВ в 16 лет на фронт брали, так и «Анжи» кидает ребят в пекло

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал поражение своей команды в матче 19-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:2).



«Второй тайм занёс бы нам в актив, а в первом не получилось сыграть так, как хотелось. В наших действиях была скованность. С одной стороны, понимаю, что есть ряд молодых ребят, которые дебютируют. Они не могут играть с таким хладнокровием. В перерыве сказал следующее: „На вас абсолютно не должен довлеть результат, за результат я отвечаю. Вы всего лишь отвечаете за свои действия на футбольном поле. Выходите и играйте в то, во что вы можете“. Показалось, что во втором тайме было лучше.



Иванченко и Гайдаров? Для первого раза нормально. Когда у тебя люди дебютируют в команде, всегда нужно определённое время. Конечно, у нас, главных тренеров, этого времени никогда не бывает. Но мы находимся в такой ситуации, когда нам деваться некуда, ребят надо вводить в состав. Во время Великой Отечественной войны в 16 лет на фронт брали, так и нам приходится их кидать в жаркое пекло. Надеюсь, с каждой последующей игрой они будут всё увереннее действовать», — приводит слова Адиева телеканал «Матч Премьер».

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