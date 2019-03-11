Пять голов и удаление — в видеообзоре матча «Вальядолид» — «Реал»

Мадридский «Реал» одержал победу в матче 27-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом». Встреча, проходившая на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В первом тайме «Вальядолид» не реализовал пенальти, кроме того арбитр отменил два гола форварда хозяев Серхио Гвардиолы. В первом случае судья воспользовался видеоповтором, а во втором — лайнсмен зафиксировал положение «вне игры».

После этого на 29-й минуте Ануар Тухами всё-таки вывел хозяев вперёд, но ещё в первом тайме «Реал» сравнял счёт после точно удара Рафаэля Варана с близкого расстояния. После перерыва форвард «Реала» Карим Бензема оформил дубль, а в концовке матча точку поставил Лука Модрич. К тому моменту «Реал» играл в меньшинстве, на 80-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Каземиро.

«Реал» набрал 51 очко в 27 турах, мадридцы занимают третье место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 12 баллов. «Вальядолид» с 26 набранными очками занимает 17-ю строчку.

Видеообзор также доступен на «Чемпионате».

