Жена Икарди: Мауро хочет остаться в «Интере»

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщила, что её муж хочет остаться в составе миланской команды.

Напомним, что 26-летний футболист недавно был лишён капитанской повязки. По некоторым данным, руководство миланского клуба приняло это решение из-за поведения Нары во время переговоров о продлении контракта форварда.

«Мауро хочет остаться в „Интере“. Я работаю, чтобы он чувствовал себя хорошо и помирился с клубом. Мы также выбрали адвоката, который является фанатом „Интера“! Проблема с коленом не является новостью. Он заботится о себе 24 часа в сутки. Здоровье сейчас является его приоритетом, потому что, возможно, он не чувствует себя важным для команды», — цитирует Нару Tiki Taka.

Икарди перешёл в «Интер» летом 2013 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 13 млн. В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей в Серии А и забил девять голов (три — с пенальти).