Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рома» — «Эмполи». 11 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер: не воспринимаю гол Джаки как ошибку де Хеа

Сульшер: не воспринимаю гол Джаки как ошибку де Хеа
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что не обвиняет вратаря Давида де Хеа в пропущенном голе от Гранита Джаки в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:2).

«Я не воспринимаю пропущенный гол как ошибку де Хеа. Джака, наверное, бразилец. Он так пробил по мячу, что тот полностью поменял направление в полёте.

Де Хеа расстраивается каждый раз, когда пропускает гол, потому что он является топовым вратарём. Мяч двигался так странно, казалось, что он летел влево, но затем изменил направление.

Ситуация с контрактом не влияет на Давида. Он полностью сконцентрирован на футболе, так как является профессионалом. Де Хеа не отвлекается на посторонние мысли", — приводит слова Сульшера The Independent.

Де Хеа хочет получать в «МЮ» более € 29 млн в год
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент