Сульшер: не воспринимаю гол Джаки как ошибку де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что не обвиняет вратаря Давида де Хеа в пропущенном голе от Гранита Джаки в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:2).

«Я не воспринимаю пропущенный гол как ошибку де Хеа. Джака, наверное, бразилец. Он так пробил по мячу, что тот полностью поменял направление в полёте.

Де Хеа расстраивается каждый раз, когда пропускает гол, потому что он является топовым вратарём. Мяч двигался так странно, казалось, что он летел влево, но затем изменил направление.

Ситуация с контрактом не влияет на Давида. Он полностью сконцентрирован на футболе, так как является профессионалом. Де Хеа не отвлекается на посторонние мысли", — приводит слова Сульшера The Independent.