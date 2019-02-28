Де Хеа хочет получать в «МЮ» более € 29 млн в год

Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа озвучил клубу финансовые требования по новому контракту. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, голкипер хочет получать зарплату в размере € 29,12 млн в год. Столько же получает чилийский нападающий манкунианцев Алексис Санчес. Де Хеа считает, что он заслуживает подобную зарплату своим вкладом в игру команды в последние годы.

Нынешний контракт испанца с «МЮ» истекает ближайшим летом. Впрочем, английский клуб в ближайшее время активирует опцию автоматического продления соглашения на один год с зарплатой в € 13,98 млн.

28-летний де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах чемпионата Англии и пропустил 36 голов.