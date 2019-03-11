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Футбольная ассоциация ОАЭ оштрафована на $ 150 тыс. за поведение фанатов сборной

Футбольная ассоциация ОАЭ оштрафована на $ 150 тыс. за поведение фанатов сборной
Футбол / Прочие турниры

Дисциплинарный комитет Азиатской футбольной конфедерации (АФК) оштрафовал футбольную ассоциацию Объединённых Арабских Эмиратов на $ 150 тыс. за поведение болельщиков сборной страны во время полуфинального матча Кубка Азии с командой Катара (0:4), сообщает Washington Post.

Во время матча, который проходил в Абу-Даби, болельщики сборной ОАЭ издавали оскорбительные звуки во время исполнения государственного гимна Катара. Также фанаты сборной ОАЭ бросали на поле предметы, устраивали потасовки на стадионе, блокировали проходы, а один из болельщиков выбежал на поле во время игры.

Также из-за поведения болельщиков сборная ОАЭ будет вынуждена провести первый отборочный матч Кубка Азии при пустых трибунах.

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