Футбольная ассоциация ОАЭ оштрафована на $ 150 тыс. за поведение фанатов сборной

Дисциплинарный комитет Азиатской футбольной конфедерации (АФК) оштрафовал футбольную ассоциацию Объединённых Арабских Эмиратов на $ 150 тыс. за поведение болельщиков сборной страны во время полуфинального матча Кубка Азии с командой Катара (0:4), сообщает Washington Post.



Во время матча, который проходил в Абу-Даби, болельщики сборной ОАЭ издавали оскорбительные звуки во время исполнения государственного гимна Катара. Также фанаты сборной ОАЭ бросали на поле предметы, устраивали потасовки на стадионе, блокировали проходы, а один из болельщиков выбежал на поле во время игры.



Также из-за поведения болельщиков сборная ОАЭ будет вынуждена провести первый отборочный матч Кубка Азии при пустых трибунах.