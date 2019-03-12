Матч Лиги Европы «Краснодар» — «Валенсия» будут судить английские арбитры

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Валенсией», который состоится 14 марта, доверено обслуживать бригаде судей из Англии. В качестве главного арбитра команды на поле выведет 40-летний Энтони Тэйлор.



Матчи с участием «Краснодара» и «Валенсии» Энтони Тэйлор в прошлом не судил. Дважды работал на играх с участием российских клубов: «Локомотив» в текущем сезоне при его судействе уступил дома немецкому «Щальке-04» в группе Лиги чемпионов 0:1, а «Ростов» на этой же стадии этого же турнира в сезоне-2016/17 проиграл 0:5 на выезде мюнхенской «Баварии». Шесть раз британский рефери обслуживал матчи клубов из Испании, зафиксировав в них одну победу, три ничьих и два поражения представителей Пиренейского полуострова с общей разницей мячей 3-6.



Помогать Энтони Тэйлору будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн, а также дополнительные ассистенты Стюарт Атвелл и Мартин Аткинсон. Резервный судья – Ли Беттс. Судейский наблюдатель УЕФА – Роберт Седлачек (Австрия). Делегат УЕФА – Тугомир Фрайман (Словения), сообщает пресс-служба «быков».

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