6 игроков «Спартака» вызваны в юношескую сборную России на Элитный раунд ЧЕ-2019

Главный тренер юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения) Андрей Гордеев назвал список из 20 футболистов, которые примут участие в Элитном раунде чемпионата Европы—2019.

Вратари: Максим Бориско («Урожай» Краснодар), Антон Шитов («Спартак» Москва)



Защитники: Раиль Абдуллин («Рубин» Казань), Артём Гюрджан («Локомотив» Москва), Илья Мартынов («Краснодар»), Павел Маслов, Тургай Мохбалиев (оба — «Спартак» Москва), Александр Михайлов, Кирилл Колесниченко (оба — «Чертаново» Москва).



Полузащитники: Михаил Игнатов, Наиль Умяров (оба — «Спартак» Москва), Владислав Карапузов («Локомотив» Москва), Владимир Москвичёв («Динамо» Москва), Данил Пруцев («Чертаново» Москва), Артур Сагитов («Рубин» Казань), Рустам Халназаров, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Данила Янов (ЦСКА Москва).



Нападающие: Гамид Агаларов («Анжи» Махачкала), Данила Прошляков («Спартак» Москва).

Турнир пройдёт с 20 по 26 марта в Краснодаре. Сборная России встретится с национальными командами Азербайджана (20 марта), Румынии (23 марта) и Ирландии (26 марта).