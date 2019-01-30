Быстров войдёт в тренерский штаб Кержакова в юношеской сборной России

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в скором времени приступит к тренерской работе, сообщает Sport24.



Экс-игрок в ближайшее время войдёт в тренерский штаб юношеской сборной России. Там он воссоединится с бывшим партнёром по «Зениту» и национальной команде Александром Кержаковым.



«Владимир Быстров действительно войдёт в тренерский штаб юношеской сборной России 2001 года рождения в качестве одного из тренеров команды. Он уже получил тренерскую лицензию категории Д», — сообщил Кержаков.



Ранее тренерский штаб юношеской сборной России покинули сразу два специалиста – Денис Бушуев и Антон Жировкин. Бушуев работал в команде с апреля 2018 года. Ранее он трудился в тренерском штабе немецкого клуба «Мюнхен-1860».

Кержаков: уход Бушуева и Жировкина из штаба сборной не связан с конфликтом