Вальверде — о встрече с «Лионом» в ЛЧ: в таких матчах порой всё решает удача

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом». Напомним, первая встреча команд в Лионе завершилась со счётом 0:0.



«Не знаю, будет ли ответный матч отличаться от первого. У „Лиона“ хватает козырей, особенно в нападении, где собраны мощные и быстрые футболисты. Думаю, соперник попытается выжать максимум из этого. Безусловно, соперник понимает всю важность выездного гола и сделает всё, чтобы его забить.



Нашей команде свойственно проявлять себя в самые сложные моменты вне зависимости от того, как складывается игра. Мы уже доказывали это и в прошлом сезоне, и в нынешнем. Завтра по ходу 90 игровых минут может случиться всё что угодно. Ты можешь оказаться на вершине, но в такой игре порой всё решает удача», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

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