Вальверде: Зидан — отличный тренер

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» поделился мнением о возвращении Зинедина Зидана на пост наставника «Реала».



«Вылет „Реала“ и „ПСЖ“ из Лиги чемпионов является важным фактом, и мы должны принять это во внимание. Зидан — отличный тренер, который пришёл в великолепный клуб, и он будет нашим соперником. Больше мне нечего сказать по этому поводу. Каждый принимает свои решения, и мы с Зиданом снова встретимся, я полагаю», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.



Напомним, вчера, 11 марта, Зидан подписал с «Реалом» контракт до лета 2022 года. На посту наставника «сливочных» французский специалист сменил отправленного в отставку аргентинца Сантьяго Солари.

Зидан: это особенный день. Я счастлив вернуться домой