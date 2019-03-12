Нету: в «Зените» я вырос, стал настоящим мужчиной и реализовал мечты

Защитник «Зенита» Луиш Нету поблагодарил болельщиков петербургского клуба за поддержку. Ранее стало известно, что португалец подписал контракт с лиссабонским «Спортингом» до лета 2022 года.



«Сейчас хочу выразить слова благодарности болельщикам за лояльность по отношению ко мне и поддержку на протяжение последних семи лет в „Зените“. Здесь я вырос, стал настоящим мужчиной и реализовал прекрасные мечты о завоевании титула чемпиона России и обладателя Кубка России. Спасибо вам за всё!



Обещаю, что буду проявлять такой же профессионализм и самоотдачу, как делал это с первого дня здесь. Надеюсь, что смогу с вами попрощаться, подняв над головой кубок чемпиона России. Я сделаю всё, чтобы это произошло, и только тогда начну думать о Лиссабоне. Давай, „Зенит“!» — написал Нету на странице в «Инстаграме».

Нету подписал трёхлетний контракт со «Спортингом»