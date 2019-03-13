«Ливерпуль» не планирует досрочно возвращать Кариуса из аренды в «Бешикташе»

«Ливерпуль» не намерен досрочно возвращать голкипера Лориса Кариуса из аренды, сообщает ESPN. Напомним, немецкий вратарь на данный момент выступает за «Бешикташ».



Ранее главный тренер турецкой команды Шенол Гюнеш отметил, что Кариус испытывает проблемы с мотивацией и не чувствует себя частью «Бешикташа». В «Ливерпуле» осведомлены о высказывании наставника турецкого клуба, однако уверены, что Кариус успешно адаптировался в Турции и доволен ролью в «Бешикташе».



Кариус перешёл в «Бешикташ» из «Ливерпуля» минувшим летом на правах аренды на два сезона. В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги 25-летний немецкий вратарь принял участие в 21 матче, в четырёх из которых оставил ворота в неприкосновенности.

Наставник «Бешикташа»: Кариус сильно сдаёт, у него проблемы с мотивацией