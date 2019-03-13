Симеоне – о повторе жеста Роналду: он хотел показать свой характер

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после поражения от «Ювентуса» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал повторение своего жеста, который выполнил Криштиану Роналду.

Португалец повторил жест Симеоне, который в первом матче после гола «Атлетико» схватился руками за область паха, а затем повернулся к трибунам. За этот жест дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Симеоне на € 20 тыс.

«Криштиану Роналду – лучший в мире. Он умеет показывать такую игру в большие футбольные вечера. Его жест? Он видел, как я сделал это в первом матче на «Ванда Метрополитано», и, как и я, хотел показать свой характер», — цитирует аргентинского специалиста Football Italia.

Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.