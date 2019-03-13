Российский вратарь Хайкин перешёл в норвежский клуб «Будё-Глимт»

Российский голкипер Никита Хайкин, пребывавший в статусе свободного агента с июля прошлого года, подписал контракт с норвежским клубом «Будё-Глимт». Об этом сообщается в официальном «инстаграме» команды.



В минувшем сезоне «Будё-Глимт» финишировал на 11-й строчке в турнирной таблице норвежской Типпелиги, набрав 32 очка в 30 матчах.



Хайкин на молодёжном уровне выступал за «Челси», «Портсмут», «Рединг» и «Насьонал». Первой взрослой командой игрока стала «Марбелья», в которую он перешёл летом 2014 года. Уже спустя год вратарь перебрался в «Мордовию», где начал выступать за вторую команду. После нескольких месяцев в Саранске Никита перешёл во вторую команду «Кубани». В 2016 году Хайкин отправился в Израиль, где до прошлого лета успел поиграть за два клуба.

