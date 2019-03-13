Котов: при Биличе Ал. Миранчук получал в «Локо» примерно 300 тыс. рублей в месяц

Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов рассказал о первоначальной зарплате братьев Миранчуков и поведал, почему Рифат Жемалетдинов покинул столичный клуб.



«Вот почему заиграли Миранчуки? Они подписали свой первый контракт на минимальных условиях. Только спустя три года господин Геркус подписал их на большие деньги. Тот же Лёша шёл к своей цели постепенно. Они с Антоном очень скромные парни и вместо крутой машины сначала купили маме квартиру. Миранчук получал при Биличе примерно 300 тысяч рублей плюс премиальные. Изначально вообще было что-то около 100 тысяч. Контракт был составлен так, что, если попадаешь в запас на три игры, зарплата увеличивается.



Уход Жемалетдинова из «Локомотива»? До конца контракта оставалось полгода, и я сказал Черевченко, что надо по нему определяться. Он хорошо себя проявил на сборах в Португалии, решили заявить его в Лигу Европы. Рифат прогрессировал и здорово провёл последние матчи сезона. В последнем туре с «Мордовией» сделал дубль. Мы ему предложили нормальный контракт, но он выбрал другое.



С Махатадзе есть безумная история, которую мне до сих пор сложно понять. При Черевченко ему дали шанс с той же «Мордовией», после чего он полетел на летние сборы в Австрию. Мы туда добирались автобусом из Мюнхена, и только мы приземлились в Германии, как он подошёл к Черевченко на разговор. Сказал, что не хочет играть за «Локо» и попросился уехать. Черевченко ответил: «Что ты вообще тогда полетел? Лети обратно!» Тот приехал в Россию и ушёл по протоптанной дорожке в «Рубин». Хотя он младше того же Жемалетдинова на пару лет. Как объяснил свой уход? Сказал, что там ему будет лучше и предлагают больше денег», — сказал Котов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.