Семак: шансы в игре с «Вильярреалом» есть, но нужно помнить и о «Спартаке»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом», который состоится завтра, 14 марта. Первая встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась победой испанского клуба со счётом 3:1.

«Шансы есть. Но мы должны иметь в виду и следующий матч (со «Спартаком». — Прим. «Чемпионата»), тем более учитывая перелёт. Для тех, кто выйдет, это шанс проявить себя.

Травма Маркизио? У него в конце этой недели будет обследование. Оно покажет, когда он начнёт тренироваться в общей группе. Ждём, что сроки останутся прежними. Травма сопряжена с воспалением. Подробнее говорить не буду», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.