Гаспар: важно не дать «Зениту» вернуться в игру

Защитник «Вильярреала» Марио Гаспар поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Зенитом», который состоится в четверг, 14 марта. Первая встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу испанского клуба. Для выхода в следующий раунд питерцам необходимо забивать не менее трёх мячей.

«Мы добились хорошего преимущества. Но теперь нужно сделать так, чтобы «Зенит» не смог вернуться в противостояние, ведь в этом случае соперник будет очень опасен», — сказал Гаспар в интервью пресс-службе «Вильярреала».

Матч «Вильярреал» — «Зенит» будет проходить на стадионе «Керамика — Эль-Мадригаль» 14 марта. Начало — в 23:00 мск.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи «Вильярреал» — «Зенит».