«Тоттенхэм» готов продать Алдервейрелда за € 30 млн

Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» предстоящим летом собирается рассмотреть предложения по трансферу защитника Тоби Алдервейрелда. Столичный клуб готов расстаться с 30-летним бельгийцем за £ 26 млн (около € 30,5 млн), сообщает Mirror.

Минувшим летом Алдервейрелда пытался купить «Манчестер Юнайтед», но из-за завышенной цены сделка не состоялась. «Красные дьяволы» всё ещё заинтересованы в услугах защитника «шпор». Конкуренцию им намерены составить туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона».

Действующий контракт Тоби с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги бельгиец принял участие в 27 матчах. Ещё 11 встреч футболист провёл в Лиге чемпионов (7) и Кубке английской лиги (4).