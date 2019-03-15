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Скоулз уволился из «Олдхэм Атлетик» через WhatsApp

Скоулз уволился из «Олдхэм Атлетик» через WhatsApp
Футбол / Англия

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз, который покинул пост главного тренера «Олдхэм Атлетик», перед увольнением лично ни с кем из руководства клуба не общался. Как сообщает Sky Sports, о своём решении уйти специалист написал в общей группе клуба в мессенджере WhatsApp.

Позже Скоулз объяснил, что причиной такого решения стало несоблюдение договорённостей с руководством команды.

О назначении Скоулза на эту должность было объявлено 11 февраля. За этот месяц «Олдхэм» под руководством английского специалиста провёл пять матчей, в них команда потерпела три поражения и дважды сыграла вничью. После 37 туров «Олдхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 2, четвёртого по рангу дивизиона чемпионата Англии.

Скоулз ушёл в отставку с поста главного тренера «Олдхэма» после пяти матчей
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