Месси и Роналду могут встретиться в финале Лиги чемпионов

Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, по итогам которой команды узнали своих соперников, а также была составлена турнирная сетка решающих стадий соревнования.



По итогу жеребьёвки «Барселона» и «Ювентус», за которые выступают нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду, могут встретиться не раньше финала.



Итоги жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов:



«Тоттенхэм Хотспур» (Англия)/«Манчестер Сити» (Англия) — «Аякс» (Нидерланды)/«Ювентус» (Италия)



«Барселона» (Испания)/«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Ливерпуль» (Англия)/«Порту» (Португалия)



В финале Лиги чемпионов номинальным хозяином будет победитель первого полуфинала.



Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля. Первые полуфинальные встречи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные – 7 и 8 мая. Финальный матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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