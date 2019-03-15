Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов. LIVE

Российских клубов в обоих турнирах не осталось.

Указанное в трансляции время – московское

14:00. Всё готово к началу! Впереди всё самое интересное.

13:30. Полчаса до старта! Мнение Лионеля Месси о грядущем событии.

13:15. Спрашивали, на какие даты запланированы матчи? Отвечаем. Первые четвертьфинальные игры Лиги чемпионов пройдут 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. В Лиге Европы первые встречи 1/4 финала намечены на 11 апреля, ответные — на 18 апреля.

13:00. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2018/19. Сперва в Ньоне пройдёт жеребьёвка Лиги чемпионов. Начало церемонии запланировано на 14:00 мск. Но мы начинаем трансляцию заранее, чтобы успеть познакомить читателей с различными интересными фактами.

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Полный список участников 1/4 финала Лиги чемпионов выглядит следующим образом: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды).

Сеяных команд нет, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом. Сразу после жеребьёвки 1/4 финала состоится жеребьёвка 1/2 финала. Следовательно все участники будут знать свой путь до решающего матча. В административных целях будет определён номинальный хозяин финала в Мадриде.

Невероятный вылет «Севильи»! Её не спас даже Промес Квинси заработал пенальти и сделал голевой пас, но у «Славии» оказалось больше героев.

Следом, в 15:00 мск, там же, в Швейцарии, состоится жеребьёвка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги Европы.

Полный список участников 1/4 финала Лиги Европы выглядит следующим образом: «Валенсия», «Вильярреал» (оба — Испания), «Челси», «Арсенал» (оба — Англия), «Наполи» (Италия), «Айнтрахт» (Германия), «Славия» (Чехия), «Бенфика» (Португалия).

Сеяных команд нет. Клубы из одной страны могут встретиться друг с другом. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведёт первый четвертьфинальный матч на своём поле. В административных целях будет проведена жеребьёвка решающего матча в Баку с целью определить номинальных хозяев.