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Гвардиола: раньше «Сити» доходил до полуфинала ЛЧ, рад, что мы уже в 1/4 финала

Гвардиола: раньше «Сити» доходил до полуфинала ЛЧ, рад, что мы уже в 1/4 финала
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов. «Горожане» в четвертьфинале сыграют с «Тоттенхэм Хотспур».

«Я очень рад, что «Манчестер Сити» находится в числе команд, участвующих в этой жеребьёвке. Раньше главным успехом нашего клуба был выход в полуфинал этого турнира.

Просто сравните результаты «Манчестер Сити» с «Реалом», «Баварией» или «Барселоной». Посмотрите на их опыт и на наш в Лиге чемпионов», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

В 1/8 финала «Манчестер Сити» дважды разгромил немецкий «Шальке-04». Первая встреча завершилась со счётом 3:2, а вторая — 7:0.

Матчи «Тоттенхэма» с «Сити» состоятся 9 и 17 апреля. 20 апреля команды встретятся в рамках АПЛ.

Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов — «Тоттенхэм» или «Манчестер Сити»?
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