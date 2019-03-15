Зидан: рассчитываю на Бэйла, как и на других игроков «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что рассчитывает на форварда Гарета Бэйла. Ранее СМИ сообщали, что Зидан хотел продать Бэйла, когда возглавлял клуб в прошлые годы.

«Мы все знаем, каким игроком является Бэйл. Мы готовы к работе, он готов к работе. Не планирую говорить о том, как проводит этот сезон Бэйл. Буду говорить лишь об 11 матчах, которые нас ждут впереди. Я рассчитываю на него, как и на любого другого игрока нашей команды.

Нам нужно хорошо закончить сезон. Не стоит сейчас думать, кто останется в команде, а кто её покинет. Сейчас всё так, будто снова наступил первый день работы. Пусть теперь здесь для меня всё не ново, но вовсе необязательно нужно, чтобы ситуация была такой же, как раньше. Наступает новое приключение», — приводит слова Зидана BBC.