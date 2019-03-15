Зидан: Марсело и Иско хотят играть, они получат шансы выйти на поле

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что предоставит шансы проявить себя полузащитнику Иско и защитнику Марсело. При Сантьяго Солари, возглавлявшем «Реал», оба футболиста перестали попадать в стартовый состав.

«И Иско, и Марсело хотят играть, они готовы выйти на поле. Мы увидим их на поле. Хоть Марсело и нечасто играл в нынешнем сезоне, он неплохо смотрелся. Знаем, что Марсело является профессионалом.

Мы уважаем то, что делал в «Реале» предыдущий тренер. Но я вижу готовность Марсело, вижу желание играть. И, конечно, я доволен этим», — приводит слова Зидана El Mundo Deportivo.

О возвращении Зидана в «Реал» было объявлено 11 марта. 46-летний Зидан ранее тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством испанский клуб три раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному разу выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны. Кроме того «Реал» во главе с Зиданом по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.