«Реал» — «Сельта»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 16 марта, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 28-го тура испанской Примеры «Реал» — «Сельта». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Его ассистентами назначены Диего Барберо Севилья и Сесар Мануэль Новаль Фонт. Резервный арбитр — Рауль Чавет Гарсия.



Мадридский «Реал» набрал 51 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (25) — на 18-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 63 очков в 27 матчах.



Прямая видеотрансляция матча «Реал» — «Сельта» на «Чемпионате»