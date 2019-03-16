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ЦСКА одолел «Урал» в выездном матче РПЛ благодаря голу Фернандеса

ЦСКА одолел «Урал» в выездном матче РПЛ благодаря голу Фернандеса
Футбол / РПЛ

В 20-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал ЦСКА. Матч прошёл на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился победой гостей со счётом 1:0.

Команды не могли открыть счёт на протяжении большей части встречи. Лишь на 75-й минуте «армейцам» удалось выйти вперёд – гол забил защитник Марио Фернандес, а результативную передачу записал в актив полузащитник Иван Обляков. До конца игры хозяевам не удалось восстановить равенство.

ЦСКА набрал 36 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги. При этом у занимающих первое и третье места «Зенита» (40) и «Краснодара» (35) остаётся по игре в запасе. Сине-бело-голубые 17 марта сыграют со «Спартаком», а «быки» – с «Локомотивом».

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
16 марта 2019, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 – Фернандес – 75
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