Источник: «Реал» хочет купить Стерлинга

«Реал» заинтересован в приобретении форварда «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, утверждает The Mirror. По данным издания, Зинедин Зидан, вернувшийся на пост главного тренера мадридского клуба, рассматривает Стерлинга в качестве игрока, необходимого для усиления команды.

Ещё в 2015 году Зидан, возглавлявший «Реал», признался, что мадридцы следят за игрой Стерлинга. В нынешнем сезоне англичан забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач. Он является одним из кандидатов на получение приза лучшему игроку сезона.

Недавно Стерлинг подписал новый контракт с «Манчестер Сити». Текущее соглашение футболиста действует до 2023 года.

Ранее сообщалось, что Зидану на перестройку команды выделят более € 300 млн.