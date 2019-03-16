Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Леганес» — «Жирона». 16 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: «Реал» хочет купить Стерлинга

Источник: «Реал» хочет купить Стерлинга
Футбол / Англия

«Реал» заинтересован в приобретении форварда «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, утверждает The Mirror. По данным издания, Зинедин Зидан, вернувшийся на пост главного тренера мадридского клуба, рассматривает Стерлинга в качестве игрока, необходимого для усиления команды.

Ещё в 2015 году Зидан, возглавлявший «Реал», признался, что мадридцы следят за игрой Стерлинга. В нынешнем сезоне англичан забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач. Он является одним из кандидатов на получение приза лучшему игроку сезона.

Недавно Стерлинг подписал новый контракт с «Манчестер Сити». Текущее соглашение футболиста действует до 2023 года.

Ранее сообщалось, что Зидану на перестройку команды выделят более € 300 млн.

Крауч: Стерлинг бы сейчас стоил около € 180 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент