Крауч: Стерлинг бы сейчас стоил около € 180 млн

Форвард «Бёрнли» Питер Крауч высоко оценил игру полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

«Пристально слежу за игрой Стерлинга с прошлого лета с чемпионата мира. Он вернулся домой и начал делать невероятные вещи в Премьер-лиге.

Стерлинг с тех пор не просто стал лучше. Он превратился в футболиста, чья игра захватывает дыхание! Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сказал, что Стерлинг может стать лучшим игроком АПЛ в нынешнем сезоне. На мой взгляд, он является серьёзным конкурентом для Вирджила ван Дейка и Серхио Агуэро.

Всегда было известно о его технике и великолепной игре. Но ещё нужен был характер, он перешёл в «Сити» в 20 лет! Груз ожиданий не помешал ему.

Стерлинг продолжает прогрессировать в ситуациях, которые бы негативно сказались на других футболистах. Его оскорбляли на расовой почве, но это не повлияло на него.

Сколько бы сегодня стоил Стерлинг? Наверное, в три раза больше, чем то, что за него в своё время заплатил «Манчестер Сити» («горожане» приобрели Стерлинга за € 57 млн. — Прим. «Чемпионата»), — написал Крауч в своей колонке на сайте Daily Mail.