«Болонья» обыграла «Торино» в матче чемпионата Италии

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Болонью». Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Болоньи» Эрик Пульгар, отправивший мяч в свои ворота на 6-й минуте. В середине первой половины хавбек гостей Андреа Поли сравнял счёт. До перерыва полузащитник Эрик Пульгар вывел «Болонью» вперёд, реализовав пенальти. В середине второго тайма преимущество выездной команды увеличил форвард Риккардо Орсолини. На 89-й минуте защитник «Торино» Армандо Иццо отыграл один мяч.

«Торино» потерпел первое поражение в последних восьми матчах в чемпионате Италии. «Болонья» одержала вторую победу подряд.

«Торино», набрав 44 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, «Болонья» (24) — 17-е.