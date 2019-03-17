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«Болонья» обыграла «Торино» в матче чемпионата Италии

«Болонья» обыграла «Торино» в матче чемпионата Италии
Футбол / Италия

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Болонью». Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Болоньи» Эрик Пульгар, отправивший мяч в свои ворота на 6-й минуте. В середине первой половины хавбек гостей Андреа Поли сравнял счёт. До перерыва полузащитник Эрик Пульгар вывел «Болонью» вперёд, реализовав пенальти. В середине второго тайма преимущество выездной команды увеличил форвард Риккардо Орсолини. На 89-й минуте защитник «Торино» Армандо Иццо отыграл один мяч.

«Торино» потерпел первое поражение в последних восьми матчах в чемпионате Италии. «Болонья» одержала вторую победу подряд.

«Торино», набрав 44 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, «Болонья» (24) — 17-е.

Италия - Серия А. 28-й тур
16 марта 2019, суббота. 22:30 МСК
Торино
Турин
2 : 3
Болонья
Болонья
1:0 – Пульгар – 6 (автогол), 1:1 – Поли – 29, 1:2 – Пульгар – 34 (пен), 1:3 – Орсолини – 64, 2:3 – Иццо – 89
Удаления: Эйна, 90+2 – Силвейра, 88
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