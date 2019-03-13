Вы в курсе, что Аллегри хотят уволить? В «Ювентусе» им недовольны

С лета «Ювентус» очень изменился. Так бывает, когда в команду приходит обладатель пяти «Золотых мячей», но изменения более глубокие, чем можно заметить по игре. «Ювентус» изменил свою сущность.

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За феноменальным успехом команды последних семи лет стоит пара директоров. Беппе Маротта и Фабио Паратичи приняли клуб летом 2010 года в состоянии полного хаоса и на седьмом месте. Через год они привели в команду Видаля, Пирло и Конте и выиграли чемпионат. С тех пор «Юве» не упускал титул. И это – следствие одной неизменной стратегии. Клуб действовал рационально, как машина. Конте вытащил команду без форвардов (как вам связка Вучинич-Матри у чемпиона?) с седьмого места на первое, но как только он захотел дорогих трансферов, с ним расстались. Видаль, Погба и Пирло превратили центр поля в полотно, на котором рисовали шедевры Возрождения, но ни один из них не провёл в Турине ни одного лишнего сезона. Эмоции? А что это?

Рациональное мышление вывело клуб на новый уровень не только в спорте, но и в финансах. Собственный стадион (в Серии А почти все играют на арендованных городских), выгодные продажи игроков, постоянное обновление команды. Вертикаль власти действует безотказно. Разумеется, с таким подходом никто не мог оказаться выше клуба. Когда Бонуччи (ключевой защитник для организации атак) вступил в конфликт с тренером, он мгновенно оказался на трибуне, а потом в «Милане». Только публичные извинения помогли вернуться назад. Карлос Тевес как-то назвал команду, в которой сам провёл два года, взводом солдат.

Идеальным тренером для такой команды стал самый гибкий тактик Италии, если не Европы. Когда-то давно у Аллегри существовали предпочтения: по какой схеме играть, каких игроков использовать, в каком стиле добиваться результата, но за годы побед он менялся так часто, что это перестало иметь значение. Аллегри может приспособиться к чему угодно: к продаже лучшего игрока, к продаже лидера, продаже звезды, к перестановке схемы. Ему не нужны те самые 15 игроков, которых он гоняет весь сезон, Аллегри может найти применение всем 25 игрокам в составе. Его гибкость казалась безграничной. Но нынешний сезон показал её границы.



Трансфер Роналду всё изменил. Не только на поле: Беппе Маротта ушёл, поскольку был против этого трансфера. Но и на поле: команда потребовала глубокой перестройки.

Лучший генеральный директор в мире теперь свободен. Маротта ушёл из «Юве» Аллегри говорит, что это шок.

Аллегри потратил на перестройку три месяца и сумел выстроить систему заново, вокруг Роналду. Португальцу нужен партнер по атаке, который много времени проводит в штрафной и стягивает защитником. Этим партнёром стал Манджукич. Ещё нужен фланговый игрок, который готов играть строго по бровке, чтобы «Юве» не терял ширину атак – ведь сам Роналду постоянно смещается с фланга в центр. Ещё второй вингер должен отрабатывать без мяча. Этим вингером стал Бернардески.

Обновлённый и сбалансированный «Ювентус» без особой красоты, но очень спокойно обыгрывал всех в Италии, и всё было хорошо, но вы наверняка заметили, что кое-кто потерял место в старте. Это Дибала. Аргентинец был хорош, когда команда подстраивалась под него, но с приходом Роналду это закончилось. Дибала играет в опорной зоне соперника, ему нужен мяч, и он сам не готов системно помогать в защите. Кем-то пришлось жертвовать, Аллегри, естественно, поставил на Роналду.

А потом – вы точно видели этот момент – Роналду стал по-новому праздновать голы. В стиле Дибалы. Все поняли, что это значит. Они друзья, и маска Дибалы – намёк тренеру. Они должны играть вдвоём. Это тут же подхватили СМИ.

В обычном «Ювентусе» последних лет подобное было просто невозможно. Дибала не вписывается в схему? – Значит, не играет, и неважно, чей он друг. Но, как я написал в начале, с лета клуб очень изменился. Вертикаль власти оказалась нарушена. И Дибала стал выходить в старте.



Эта задача: разместить на поле одновременно Криштиану и Пауло с первых минут так, чтобы португальцу было удобно играть, а это не шло во вред команде – показала границы гибкости Аллегри. Он не справился. «Юве» потерял структуру атак: Роналду и Дибала оба нуждаются в пространстве, а создаёт его один Манджукич. Фронт атак сузился, фланги стали менее эффективны работать. И главное, защитники соперника получают слишком много свободы при собственных атаках. На результатах «Ювентус» это практически не сказалось: превосходство над соперниками в Серии А слишком велико. Нужно было дождаться топ-соперника, чтобы убедиться: баланс потерян.

Топ-соперником стал «Атлетико». В Мадриде был матч примерно равных команд, и, как часто бывает в таких случаях, всё решили детали. Свобода защитников соперника – это деталь. Но два гола в ворота «Ювентуса» забили защитники. Гибкость Аллегри дала сбой: он не смог подстроить команду под двух футболистов одновременно.

«Ювентус» разбит. Без шансов Кажется, «Атлетико» можно поздравлять с выходом в четвертьфинал.

С начала марта в итальянской прессе об уходе Аллегри в конце сезона писали, как о решённом деле. Кто должен его заменить? Зидан, конечно, ведь этого хочет президент клуба Андреа Аньелли. Зидан уже в «Реале», но туринская Tuttosport всё равно сообщала, что тренер уйдёт независимо от результата в Лиге чемпионов. Давление на Аллегри стало огромным – как будто это он сам захотел разрушить с таким трудом найденный командный баланс и усложнить себе жизнь.

Болельщики «Ювентуса» не поддержали тренера. Дибала, Криштиану: на поле хочется видеть всех звёзд, а командный баланс – слишком абстрактное понятие. Поток критики достиг такого уровня, что в начале марта Аллегри удалил свои аккаунты в «твиттере» и «инстаграме». «Слишком много оскорблений, это не имеет отношения к футболу», — объяснил Аллегри.

Перед ответным матчем Роналду сделал серьёзное заявление. Он сказал, что верит в камбэк и призывал верить болельщиков. Аллегри был скромнее. Но он тоже сделал заявление, просто другого рода: выпустил самый сбалансированный состав, а не самый звёздный.



Кроме сбалансированного состава тренер использовал некоторые идеи Зидана в «Реале», направленные на Роналду (например, ситуативный переход на 4-2-4 по ходу матча). И разнообразил план несколькими деталями, вроде перехода на игру в три защитника при розыгрыше мяча (третий – Джан). Роналду получил удобную для себя ситуацию: на него идут подготовленные нацеленные навесы, а Манджукич и Матюиди работают рядом, уводя защитников. Лучшие качества португальца – игра головой, умение двигаться в штрафной и выбрать момент для удара – оказались максимально востребованы.

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Да, Аллегри помог сам «Атлетико». Помогла ошибка Симеоне, который при счёте 0:2, кажется, просто запаниковал. Замена Арьяса на Витоло с последующим переводом Хуанфрана на правый фланг – необъяснима. Симеоне поставил своего самого слабого защитника (к тому же у него уже была жёлтая) против самого опасного игрока «Ювентуса». Да, «Атлетико» помог, но ведь и «Ювентус» помог мадридцам в первом матче. Аллегри мгновенно отреагировал на ошибку Симеоне: выпустил на фланг Хуанфрана Мойзе Кина и перевёл туда же Бернардески. Результат: Кин выскочил почти на вратаря, Бернардески прорвался по флангу и заработал пенальти. Так пользоваться ошибками ещё надо уметь.

После финального свистка Роналду объяснил камбэк так: «За этим меня сюда и пригласили». Португалец сиял, а Дибала выложил фотографию из раздевалки. Интересно, он в следующем матче опять выйдет в старте? А вот Аллегри реагировал по-другому. Он сорвался: «За пять лет мы выиграли четыре скудетто, и 75% пятого, четыре кубка, два раза были в финале Лиги чемпионов. Что ещё я должен сделать? Критика – не моя проблема». Неожиданная реакция тренера на историческую победу. Но понятная, если учесть предысторию.



Возможно, Руководство «Ювентуса» теперь и передумает менять тренера в конце сезона – тем более, что Зидана пригласить уже нельзя. Возможно, место Аллегри будет зависеть от дальнейших результатов. А возможно, газета Tuttosport написала всё как есть, и клуб сменит тренера даже в случае победы в Лиге чемпионов. Мне кажется, это неправильная постановка вопроса. Правильная такая: а нужна ли самому Аллегри такая ситуация? В Европе хватает больших клубов, где пригодится супергибкий тренер с опытом больших побед. И где не понадобится менять игровую модель только потому, что кто-то отпраздновал гол чьей-то маской.



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