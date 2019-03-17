Уэйн Руни в матче с «Реал Солт-Лейк» оформил свой первый хет-трик в MLS

«Ди-Си Юнайтед» одержал победу в матче регулярного чемпионата MLS с «Реал Солт-Лейк». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Ауди Филд» и завершилась с разгромным счётом 5:0 в пользу хозяев. Для гостей это поражение стало первым в сезоне.

Главным героем встречи стал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который забил три гола и отметился результативной передачей. Для 33-летнего англичанина этот хет-трик стал первым в MLS. Голами в составе победителей также отметились Лукас Родригес и Улисес Сегура.

Отметим, что «Реал Солт-Лейк» доигрывал встречу вдевятером. Красную карточку в концовке первого тайма получил Хефферсон Саварино, а на 67-й минуте Марсело Сильва получил вторую желтую.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».