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Погребняк: мы должны добраться до «должников» в лице «Локомотива»!

Погребняк: мы должны добраться до «должников» в лице «Локомотива»!
Футбол / Кубок России

Нападающий «Урала» Павел Погребняк признался, что считает екатеринбургскую команду достойной победы в нынешнем розыгрыше Кубка России.

«До этого момента Кубок России я еще не брал за свою футбольную карьеру, и, переходя в «Тосно», для меня это было основным моментом: то, что мы ещё в Кубке России и у нас есть шансы. Почему бы не повторить тот успех с новой командой, с «Уралом»? У нас всё для этого имеется. Надо мечтать, ставить амбициозные планы и добиваться целей. Делать большее. Мы верим в себя, верим в каждого из нас. До «должников» в лице «Локомотива» мы должны добраться!» — приводит слова Погребняка «Комсомольская правда».

Напомним, в полуфинале Кубка России «Урал» встретится с тульским «Арсеналом». Первый матч команды проведут 4 апреля, ответная игра пройдёт 25 апреля.

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