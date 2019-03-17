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Гол Швеца принёс «Ахмату» победу в гостевом матче с «Уфой»

Гол Швеца принёс «Ахмату» победу в гостевом матче с «Уфой»
Футбол / РПЛ

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала грозненский «Ахмат». Встреча команд состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Ахмата» Антон Швец, отправивший мяч в ворота уфимской команды с передачи хавбека Раванелли на 72-й минуте. Таким образом, «Уфа» продлила безвыигрышную серию в чемпионате России до 6 матчей.

Грозненский «Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (16) — на предпоследнем, 15-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 40 очков в 19 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 – Швец – 72
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