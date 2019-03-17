Мусаев: «Локомотив» одержал заслуженную победу, они были быстрее и мобильнее нас

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Локомотив» одержал заслуженную победу. Они сегодня были острее, мобильнее нас. Такие игры бывают. Это третий матч за неделю, но нужно быть максимально надёжными и не придумывать себе моменты. К сожалению, мы этого не сделали. Сделали много подарков, одним из которых «Локомотив» воспользовался.

Много потерь в центре поля? Это индивидуальные ошибки. Не знаю, почему принимаются такие решения. Мне трудно сейчас это объяснить», — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер».

«Локомотив», набрав 35 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (35) опустился на четвёртое место, уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям.