Победный гол с пенальти — в видеообзоре матча «Эспаньол» — «Севилья»

В 28-м тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Эспаньол» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Эспаньоле на стадионе «Корнелья-Эль Прат». Обслуживал матч арбитр Гильермо Куадра Фернандес.

Победу севильцам принёс Виссам Бен-Йеддер, который на 53-й минуте реализовал пенальти, назначенный за фол на Андре Силве.



«Севилья», набрав 43 очка, осталась на шестом месте в в турнирной таблице испанского национального чемпионата. От четвёртого места, которое даёт право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, севильский клуб отстаёт на два очка. «Эспаньол» (34) остался на 13-й строчке в таблице.

В следующем туре «Севилья» на своём поле сыграет с «Валенсией». Встреча состоится 31 марта. «Эспаньолу» предстоит выездная игра с «Барселоной», которая пройдёт 30 марта.