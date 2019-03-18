Устрашающий перформанс «Спартака», поцелуй от Карреры и споры с Москалёвым. Фото

17 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 20-го тура чемпионата России московский «Спартак» и петербургский «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1. Обслуживал матч арбитр Владимир Москалёв.



В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 марта. «Спартаку» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 30 марта.



Фоторепортаж с матча «Спартак» – «Зенит» подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Голубовичем.