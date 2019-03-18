Ещенко: «Спартак» недоволен, потому что должны побеждать и двигаться вверх

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился эмоциями от домашнего матча с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ (1:1).



«Создали очень много моментов. Надо было реализовывать и забивать. Кстати, и «Зенит» тоже создавал моменты. Простил нас, когда в штангу попали. Думаю, что ничья — закономерный итог. Если бы кто-то забил второй, игра была бы еще более интересной. Конечно, мы недовольны, потому что должны побеждать и двигаться вверх по турнирной таблице. Не скажу, что Дзюба много выиграл единоборств. Верх наши весь сняли», — цитирует Ещенко пресс-служба клуба.

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.



В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 марта. «Спартаку» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 30 марта.