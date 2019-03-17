«Спартак» и «Зенит» не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 20-го тура чемпионата России московский «Спартак» и петербургский «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Владимир Москалёв.

Счёт на 13-й минуте открыл Денис Глушаков. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Александр Ташаев. На 27-й минуте счёт сравнял Вильмар Барриос.

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.

В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 марта. «Спартаку» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 30 марта.