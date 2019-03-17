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«Спартак» и «Зенит» не выявили победителя в матче РПЛ

«Спартак» и «Зенит» не выявили победителя в матче РПЛ
Футбол / РПЛ

В матче 20-го тура чемпионата России московский «Спартак» и петербургский «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Владимир Москалёв.

Счёт на 13-й минуте открыл Денис Глушаков. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Александр Ташаев. На 27-й минуте счёт сравнял Вильмар Барриос.

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.

В следующем туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 марта. «Спартаку» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 30 марта.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 – Глушаков – 13, 1:1 – Барриос – 27
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