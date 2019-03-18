Ахметов: Бельгия — топ-команда, лидер у них — Азар

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов рассказал, как прошла сегодня, 18 марта, тренировка национальной команды в рамках подготовки к отборочному матчу чемпионата Европы—2020 со сборной Бельгии.

«Что вчера, что сегодня — одинаковая ситуация. Тренировки почти одинаковые, так как многие ребята вчера играли — у них были восстановительные занятия. Ажиотаж побольше, но вчера тоже людей хватало. Всё нормально, ребята только приезжают, начинают осваиваться. Проблем никаких нет. Мандража никакого нет, многих ребят знаю. Коллектив хороший, адаптация легче проходит, когда так. Кого знал до сборной, с теми общаюсь больше. Но будем потихоньку знакомиться, в этом плане не будет проблем. С любым могу найти общий язык. С Черчесовым индивидуально не общались ещё.

Удивляет ли то, что в сборной нет никого из «Рубина»? До этого они были, сейчас тренерский штаб посчитал, что должен быть другой состав. Бельгия — топ-команда, все знают, какие там игроки. Лидер у них — Азар. Он — один из лучших в мире. Буду делать всё, что от меня зависит, чтобы меня заметили. Выкладываться на полную, а дальше решит тренерский штаб», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.