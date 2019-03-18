«Челси» сообщил в УЕФА о проявлении расизма в матче ЛЕ с киевским «Динамо»

Лондонский «Челси» подал жалобу в УЕФА на проявления расизма во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо» (5:0), сообщает Sky Sports.



По информации источника, расистским оскорблениям со стороны украинских болельщиков подвергся нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои. Инцидент произошёл во втором тайме встречи. Хадсон-Одои сразу сообщил о произошедшем капитану лондонской команды Сесару Аспиликуэте. Тот в свою очередь сообщил арбитру о проявлении расизма и указал на сектор, с которого доносились оскорбления.



Позже представители «Челси» сообщили об инциденте делегату УЕФА. На данный момент организация расследует это дело. В лондонском клубе также подтвердили факт обращения в УЕФА.